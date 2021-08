Inutile ribadire che la musica ha una notevole importanza nel cinema di. Dai due capitoli difino ad arrivare al recentissimo The Suicide Squad: Missione suicida.

E proprio riguardo i film dei Guardiani BBC Radio 1 ha voluto chiedere al regista in una recente intervista quale canzone è più fiero di aver portato alla ribalta grazie ai film Marvel facendola diventare una sorta di hit moderna:

“Come and Get Your Love” dal primo film [dei Guardiani] perché la gente non conosceva realmente quel pezzo. Intendo dire, la gente ha riconosciuto la canzone ma non ai livelli di “Hooked on a Feeling”, pezzo più longevo, è anche in un film di Tarantino. “Come and Get your Love” mi ha reso molto orgoglioso.

“Brandy” [dal Vol.2] penso sia una delle più grandi canzoni pop di sempre. Adoro quel pezzo. Ma anche “Lakeshore Drive”. Il ragazzo che ha scritto Lakeshore Drive [Skip Haynes] è morto non molto tempo dopo l’uscita del film e sono stato molto felice che la sua musica fosse a disposizione delle persone di tutto il mondo.