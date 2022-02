Continua a prendere forma a EPCOT, attrazione dei Guardiani della Galassia che aprirà i battenti questa estate.

Walt Disney World News Today ha infatti diffuso su Twitter alcune immagini dal set in allestimento nel parco che ci mostra una navicella Xandariana (viste nel primo cinecomic Marvel diretto da James Gunn).

Trovate lo scatto qua sotto:

PHOTOS: More Details Added to Xandarian Starship Outside Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind at EPCOThttps://t.co/gGQ851OEPC — WDW News Today (@WDWNT) February 15, 2022

Per restare in tema, James Gunn ha confermato che, nella sua agenda lavorativa, ci sono anche delle scene con gli iconici Guardiani che verranno girate appositamente per Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, ovvero le montagne russe che porteranno i visitatori direttamente sul pianeta Xandar la una nuova attrazione ispirata a Guardiani della Galassia per Walt Disney World in Florida.

Cosa ne pensate di questo nuovo scatto dal parco? Ditecelo nei commenti!

FONTE: ComicBook.com