Sta per arrivare nelle librerie americane MCU: The Reign of Marvel Studios, libro di Joanna Robinson che racconta svariati aneddoti dal backstage delle produzioni Marvel Studios e, nel novero di queste indiscrezioni, rientra anche quello che coinvolge la co-sceneggiatrice del primo Guardiani della Galassia, Nicole Perlman, e James Gunn.

In un resoconto pubblicato da Game Rant possiamo leggere che Nicole Perlman sarebbe stata, sostanzialmente, bullizzata da James Gunn che avrebbe cercato di fare il tutto e per tutto per essere riconosciuto come l’unico autore dello script. Questo nonostante si debba, a quanto pare, proprio a Nicole Perlman sia la storia originale alla base della pellicola che alcuni elementi di trama poi finiti nel final cut del lungometraggio, come, ad esempio, la backstory di Peter Quill e la sua passione per la musica retrò.

Un amico della sceneggiatrice che, fra l’altro, risponde al nome di Zack Stentz ed è uno degli sceneggiatori del primo Thor, ha fornito queste informazioni agli autori di MCU: The Reign of Marvel Studios raccontando anche come poi lei, dopo aver vinto la battaglia contro James Gunn per ricevere il credito di sceneggiatura, abbia anche voluto festeggiare in una maniera molto particolare: organizzando un party a tema “Fan*ulo James Gunn”.

Nicole ha dovuto lottare duramente per ottenere il credito di sceneggiatura di Guardiani della Galassia. Ma ora è, probabilmente, la principale scrittrice donna di film d’azione perché è stata la prima sceneggiatrice di sesso femminile ad avere il suo nome non solo su un film Marvel, ma su un film Marvel che la gente ama davvero.

Stentz aggiunge:

Quando il film è uscito ha organizzato una festa battezzata letteralmente “F*ck James Gunn” (Fan*ulo James Gunn) perché aveva vinto quella contesa molto dolorosa per il riconoscimento del credito. La cosa per cui sono ancora arrabbiato, e lo dico da fan di James Gunn come regista, è che lui stava chiaramente diffondendo informazioni ai suoi amici e ai circoli mediatici di fanboy in maniera selettiva per minare il suo riconoscimento. Quando Matthew Vaughn ha deciso di fare una scenata per il fatto che abbiamo ottenuto il riconoscimento come sceneggiatori [per X-Men: l’inizio], almeno l’ha fatto con il suo nome.

FONTE: Game Rant

