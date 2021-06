Come noto ormai da più di un anno, prima di tornare inGroot comparirà in altri tre titoli Marvel:, lo special di Natale die la serie di cortisu Disney+. Durante un’intervista per promuovere Fast & Furious 9 , Vin Diesel si è lasciato sfuggire un’anticipazione molto allettante per i fan: l’iconico personaggio potrebbe infatti tornare al suo Pianeta X in uno di questi titoli.

Alla fine dell’intervista, che potete vedere qui sotto, Diesel parla infatti al giornalista dicendogli:

Il personaggio di Groot… ci sono pochi personaggi come il Gigante di Ferro e Groot che sapevo sarebbero stati dei veri e propri regali per i miei figli, ma l’ironia è che Groot è stato un regalo a me da parte loro. Ho interpretato quel personaggio, in parte, perché quando la Marvel mi mandò un libro di personaggi Marvel mio figlio di tre anni puntò il disegno dell’albero… Non avrei mai pensato che sarebbe stato un personaggio che avrei interpretato! Avevo gli incubi, da bambino, perché temevo che mi affibbiassero la parte dell’albero nella recita scolastica quando avevo dieci anni! Invece interpretare Groot è fantastico. Taika Waititi è un amico, e un regista straordinario. E lo è anche James Gunn. Registi di talento, mi tolgo il cappello davanti a loro.

Se sabato parlerai con Kevin Feige, puoi chiedergli della storia di Groot che lo entusiasma tanto… il ritorno al Pianeta X!

Nei fumetti della Marvel, il Pianeta X è la casa natale di Groot, dove abita il resto della sua specie, i Flora Colossi. Sembra quindi che in uno dei titoli sopracitati scopriremo qualcosa di più sulle origini dell’albero antropomorfo senziente. Nel primo trailer di Guardiani della Galassia, il profilo dei Nova Corps riguardante su di lui citava Taluhnia come suo pianeta natale, anche se poi nel film è stato cambiato definitivamente in Pianeta X come nei fumetti.

Verosimilmente, Vin Diesel si riferisce alla serie di corti animati I Am Groot, annunciata qualche mese fa.