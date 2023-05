Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel corso di un’intervista con CB, Chukwudi Iwuji, il volto dell’Alto Evoluzionario, ha confermato di aver girato un finale alternativo per il suo personaggio.

Non sono chiare le dinamiche della sequenza, ma è possibile che mostrasse in maniera meno ambigua il destino del personaggio.

“Mettiamola così, spero vediate una versione estesa o magari un finale alternativo che di certo abbiamo girato” ha spiegato l’attore. “Voglio dire, alla Marvel se non vedi qualcuno morire non vuol dire che sia necessariamente morto, e se anche muore resta il discorso del multiverso, no? La questione è che Rocket non mi ha sparato, loro gli chiedono perché non ucciderlo e lui risponde che non intende farlo. E non mi vedete sparire assieme alla navicella, perciò mi fermo qui“.

