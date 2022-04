In attesa di scoprire cosa verrà annunciato lunedì in merito al franchise di, il registaha voluto offrire ai fan un peculiare sguardo dal set del terzo capitolo cinematografico della saga.

Ecco il regista insieme ad Adam Warlock sul set del film in una “nitidissima” foto. Lo possiamo considerare un bel pesce d’aprile.

Potete vedere il post con la foto qua sotto:

I was taking a photo of me & Adam Warlock on the set of #GotGVol3 and somehow this is what I got. 😳 #CosmicPowers pic.twitter.com/1Ew3spDKf6 — James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2022

Le riprese di Guardiani della Galassia 3 – come quelle dello speciale di Natale 2022 – sono ancora in corso, perciò è improbabile che i Marvel Studios vogliano già partire con la promozione, soprattutto quando per film come Thor: Love and Thunder la campagna marketing non è ancora partita.

La cosa più probabile è che l’annuncio riguardi Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, ovvero le montagne russe che porteranno i visitatori direttamente sul pianeta Xandar, una nuova attrazione ispirata a Guardiani della Galassia per Walt Disney World in Florida.

James Gunn per l’occasione ha girato appositamente delle sequenze con i Guardiani della Galassia per permettere ai visitatori di immergersi nelle atmosfere del film accompagnati dai personaggi che amano.

