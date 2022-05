Con un post su Instagram Karen Gillan ha rivelato di aver terminato le sue riprese nei panni di Nebula per, atteso cinecomic targato Marvel Studios diretto da James Gunn.

Nel post l’attrice ha anche specificato che non conosce ancora se il suo personaggio tornerà in progetti futuri. È possibile che la sua storia finisca con questo cinecomic.

Potete vedere il post qua sotto:

Restando in tema, Will Poulter ha parlato del suo allenamento per interpretare Adam Warlock nel cinecomic dei Marvel Studios diretto e sceneggiato da James Gunn. Trovate le sue dichiarazioni in questo nostro articolo.

Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

FONTE: Karen Gillan/Instagram