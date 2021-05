è un grandissimo fan di, tanto da raccontare, nel corso di Guardiani della Galassia , di come l’attore abbia salvato un’intera città con la forza del ballo in. La citazione è presente anche in, quando Star-Lord chiede a Peter Parker seè ancora “il film più grande della storia”. “Non lo è mai stato” ribatte Peter.

Esquire ha così chiesto un commento all’attore sulla possibilità di apparire nel franchise, di cui è in sviluppo non solo il terzo film ma anche uno speciale di Natale.

L’attore, ovviamente, si è detto più che disposto:

Guardate, adoro l’idea. Mi piacerebbe tanto farne parte.

L’anno scorso Comicbook aveva chiesto un parere al diretto interessato, che aveva spiegato:

La citazione in Guardiani l’ho trovata davvero splendida. Non ne sapevo nulla, andai al cinema dopo che qualcuno mi aveva appena detto: “L’hai visto?” e io: “No, non sono ancora andato a vederlo”. Ricordo che una volta seduto al cinema pensai: “Wow, questo sì che è un omaggio!”.

Nel corso dell’intervista con Esquire l’attore ha anche ammesso che l’unico suo film che abbia mai rivisto è Tremors.

