Guardiani della Galassia Vol. 3: l’attrice Maria Bakalova loda James Gunn

In un’intervista a Discussing Film, l’attrice Maria Bakalova (vista recentemente in Borat 2) ha speso grandi parole d’elogio nei confronti del regista James Gunn, con cui ha lavorato per l’atteso Guardiani della galassia Vol.3, nel quale presterà la propria voce per doppiare il cane spaziale Cosmo. Ecco le sue parole:

Adoro James Gunn, voglio lavorare con lui per il resto della mia vita! È semplicemente tutto. Non so nemmeno come dirlo, è così talentuoso. È così piacevole. È così divertente. È un essere umano così fantastico. È un esempio di persona a cui vorrei assomigliare. Anche la sua dedizione al mestiere è ammirevole. È semplicemente fenomenale. Sono stata molto fortunata a conoscerlo e ad avere la possibilità di lavorare con lui. Voglio farlo ancora e ancora. (ride)

Parlando poi di Cosmo, l’attrice ha aggiunto:

Ci vuole un po’ di amore per i cuccioli! Abbiamo bisogno di qualcosa del genere. Cosmo ha creato un nuovo mondo per me. Spero che la gente faccia il tifo per lei e si diverta.

A proposito del suo lavoro per il film, l’attrice, durante l’ultimo San Diego Comic Con, aveva rivelato che questo non è stato circoscritto alla cabina di registrazione come doppiatrice, in quanto si è anche recata sul set fisico per dare anche un punto di riferimento di Cosmo sul grande schermo.

Vi ricordiamo che i Guardiani della Galassia torneranno con uno speciale Natalizio su Disney+ a fine anno.

Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

FONTE: Discussing Film