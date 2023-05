Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In una recente intervista con THR, Will Poulter ha parlato di Adam Warlock e del suo sviluppo futuro dopo Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il personaggio è ancora immaturo rispetto alle sue potenzialità, un aspetto che l’attore ha trovato interessante: “L’immaturità di Adam era non solo fondamentale per raccontare le sue origini, ma è stata anche occasione di umorismo. Ora che è stato separato da sua madre, può avere inizio il suo processo di maturazione e di acquisizione di indipendenza rispetto a quanto abbiamo visto“.

Ha poi parlato della scelta di salvare Star-Lord nel finale: “È stato importante presentare Adam in una maniera tale da aver voglia di seguire il suo viaggio, visto che alla fine non si rivela un antagonista nonostante inizi esattamente così […] Alla fine fa ammenda per i suoi peccati e apprende la differenza tra giusto e sbagliato, perciò si allinea a un gruppo che incarna quei valori“.

Sul futuro non si è sbilanciato molto: “Non so nulla, ma sono curioso di portare avanti il suo sviluppo e spero di averne l’occasione“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema dal 3 maggio. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate?

