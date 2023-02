Guardiani della Galassia 3: qual è la canzone del trailer del Super Bowl?

Qualche ora fa, i Marvel Studios hanno diffuso un nuovo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3, il cinecomic scritto e diretto da James Gunn in uscita a maggio.

Come il primo trailer uscito a dicembre, anche questo filmato promozionale impiega una canzone dal sapore decisamente vintage come da prassi. Il primo trailer di Guardiani della Galassia 3 era accompagnato dalle note di “In the meantime”, brano dell’alternative rock band Spacehog uscito nel 1995, nonché canzone più recente mai impiegata da Gunn per un film della saga (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il nuovo video – che per comodità ripostiamo qua sotto – ci fa invece ascoltare “Since You Been Gone”, canzone scritta dall’ex chitarrista degli Argent Russ Ballard contenuta nell’album del 1976 dal titolo Winning. Nel trailer c’è però la cover del 1979 fatta dai Rainbow nel 1979 rilasciata come singolo dell’album Down to Earth:

Ecco anche un video del brano:

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio.

Nel film vedremo volti nuovi come Chukwudi Iwuji nei panni dell’Alto Evoluzionario, Daniela Melchior, Nico Santos e Maria Bakalova nei panni di Cosmo il Cane Spaziale (già visto nel recente speciale di natale di Guardiani della Galassia). Assieme a loro tornano Chris Pratt (Star-Lord), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldaña (Gamora), Sean Gunn (Kraglin/on-set Rocket), Pom Klementieff (Mantis), Bradley Cooper (Rocket) e Vin Diesel (Groot).

