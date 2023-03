Guardiani della Galassia 3 sarà il capitolo più lungo della trilogia

Dopo il mezzo passo falso fatto con Ant-Man and the Wasp: Quantumania c’è molta curiosità per Guardiani della Galassia 3, in cinecomic dei Marvel Studios in uscita a maggio. C’è curiosità sia per la riuscita del film in sé, quanto per il fatto che si tratterà di una doppia ultima volta, quella della squadra di Star-Lord and co e quella di James Gunn con la divisione cinematografica della Casa delle Idee. Archiviati gli impegni stampa per la pellicola, il filmmaker si concentrerà al 100% sul suo ruolo di responsabile dei Dc Studios, ruolo che condivide insieme al produttore Peter Safran.

Rispondendo a una domanda che gli è stata fatta su Instagram, James Gunn ha svelato che Guardiani della Galassia 3 sarà il capitolo più lungo del franchise (anche se non ha specificato il minutaggio). I primi due film duravano, rispettivamente, 122 e 137 minuti.

A seguire potete leggere la sinossi della pellicola:

In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa troppo tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dall’eco del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per una pericolosa missione atta a salvare la vita di Rocket – una missione che se non verrà portata a termine con successo potrebbe segnare la fine dei Guardiani come li conosciamo.

Nel film vedremo volti nuovi come Chukwudi Iwuji nei panni dell’Alto Evoluzionario, Daniela Melchior, Nico Santos e Maria Bakalova nei panni di Cosmo il Cane Spaziale (già visto nel recente speciale di natale di Guardiani della Galassia). Assieme a loro tornano Chris Pratt (Star-Lord), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldaña (Gamora), Sean Gunn (Kraglin/on-set Rocket), Pom Klementieff (Mantis), Bradley Cooper (Rocket) e Vin Diesel (Groot).

Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.