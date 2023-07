In occasione dell’imminente uscita in digitale di Guardiani della Galassia 3 (LEGGI LA RECENSIONE), Comicbookmovie.com ha fornito i dettagli di alcune scene tagliate che verranno incluse. Si tratta di un totale di otto, di cui due già pubblicate online in via ufficiale. Nella prima, vediamo Drax condividere con Star-Lord alcune analogie e metafore sulla vita, mentre nella seconda Behemoth rivela la sorte di War Pig all’Alto Evoluzionario.

Le potete vedere qui sotto:

Un’altra scena, come noto, mostrerà poi il destino dell’Alto Evoluzionario dopo la battaglia finale del film. Se a prima vista il villain poteva apparire morto, un attento fan aveva notato come in realtà Drax lo trasportasse fuori dalla nave e lo stesso James Gunn ha poi confermato che è imprigionato su Knowhere, dove lo ritroveremo nella sequenza esclusa dalla versione uscita nelle sale.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è arrivato al cinema lo scorso 3 maggio. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

