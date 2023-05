Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I Marvel Studios, da sempre, sono noti perché, durante la campagna marketing di questo o quel film, diffondono online e in Tv video promozionali e spot ritoccati in maniera tale da tenere nascoste alcune svolte narrative e Guardiani della Galassia 3 non fa eccezione da questo punto di vista.

Uno degli ultimi spot della pellicola rientra appieno nella categoria dei materiali promozionali fuorvianti. Si tratta del promo “Ora nei cinema” che potete trovare qua sotto. Se avete già visto Guardiani della Galassia 3 noterete subito che la quasi totalità dei passaggi proposti dallo spot arrivano, effettivamente, dal terzo film della saga scritta e diretta da James Gunn. Il video termina però con un momento che è stato tratto dal primo episodio considerato che in questa iterazione finale delle avventure di Star-Lord and co, il personaggio interpretato da Chris Pratt non condivide alcun istante romantico con Gamora.

La trama

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3, l’amato gruppo di improbabili Super Eroi sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

