Guardiani della Galassia Vol. 3 (LEGGI LA RECENSIONE) si chiude con la promessa che “Il leggendario Star Lord ritornerà“. Ci sono dunque possibilità di rivedere in futuro il personaggio interpretato da Chris Pratt? Nel commento audio del film, James Gunn ha rivelato di essere assolutamente aperto all’idea:

Chris e io abbiamo sempre parlato di quanto sarebbe bello fare un film sul leggendario Star-Lord, una storia con Star-Lord sulla Terra che cerca di adattarsi all’ambiente terrestre nello stesso modo in cui qualcun altro potrebbe cercare di adattarsi all’ambiente alieno dello Spazio. È un pesce fuor d’acqua in una specie di… acqua normale. Quindi non vedo l’ora di vederlo.