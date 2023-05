Guardiani della Galassia Vol. 3 ruota attorno all’Alto Evoluzionario e alla sua missione di creare una specie perfetta che possa dare vita a una società perfetta. Per farlo sono stati necessari numerosissimi tentativi durante i quali il personaggio si è imbattuto in Rocket, dotato di un cervello straordinario.

Ma quali sono tutte le specie create dall’Alto Evoluzionario? Screenrant ha stilato una lista per aiutarci a fare chiarezza.

I Sovereign

Sebbene fossero guidati dall’Alta Sacerdotessa Ayesha (Elizabeth Debicki), nel film viene spiegato che i Sovereign rispondono direttamente all’Alto Evoluzionario in persona.

Rocket Raccoon e il lotto 89

Rocket e i suoi amici appartengono al lotto di sperimentazione 89, il che implica che gli esperimenti sulle forme di vita animale sono cominciati ben prima rispetto a quando assistiamo ai test effettuati su Rocket. I successivi hanno condotto alla nascita degli…

Humanimals

Dal lotto 92 risultano gli Humanimals, animali umanoidi apparentemente perfetti che vengono portati sulla Contro-Terra per vivere in armonia. Purtroppo, però, non tutto va come previsto.

Xeroniani

Gamora (Zoe Saldana) scopre che l’Alto Evoluzionario è responsabile anche degli esseri noti come Xeroniani. La prima xeroniana appare nella scena dei titoli di coda di Thor: The Dark World, mentre un’altra appare su Xandar nel primo film di Guardiani della Galassia.

Animen

Gamora scopre anche che l’Alto Evoluzionario ha creato gli Animen, che nei fumetti sono servi del personaggio.

Recorders

L’Alto Evoluzionario ha sempre al suo seguito due personaggi chiamati Thel (Nico Santos) e Vim (Miriam Shor) con gli stessi tratti come testa priva di capelli e impianti cibernetici, perciò c’è ragione di credere che anche loro siano creazioni del personaggio.

Hell Spawn

Nell’atto finale, l’antagonista sguinzaglia una flotta di esseri noti come Hell Spawn, mostruosi animali ibridi cibernetici creati al solo scopo di proteggere l’Alto Evoluzionario nel suo intento di creare una società perfetta.

Phyla e gli Star Children

Dopo gli Humanimals, l’Alto Evoluzionario riesce a creare quelli noti come Star Children, bambini super potenziati capaci di grandi prodigi. Tra questi c’è Phyla, che compare anche nella prima scena dei titoli di coda.

