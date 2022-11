Guardiani della Galassia: Zoe Saldana scherza sul perché sia contenta di dire addio a Gamora

Con Guardiani della Galassia Vol. 3, molti personaggi che abbiamo conosciuto nel film di James Gunn nel 2014 diranno addio all’Universo Marvel. In una recente intervista con Variety, Zoe Saldaña ha spiegato di non sapere cosa le riserva il futuro, ma ha scherzato sul motivo per cui Gamora non le mancherà:

Non direi di no a niente, ma a quel trucco verde? Non mi dispiacerebbe se non dovessi rimetterlo mai più. Mi manca Gamora, ma non le levatacce alle 3:30 di notte e le sessioni di trucco di cinque ore con annesse visite dal dermatologo.

Scherzi a parte, l’attrice è fiera che personaggi come il suo abbiano un impatto sul pubblico:

Tutte le volte che i bambini di 8 anni, le mamme, i papà o i fan storici mi ricordano che quello che ho fatto è stato speciale per loro, mi è impossibile essere cinica nei confronti della Marvel. Mi fa capire che bisognerebbe smettere di sottovalutare le generazioni più giovani. Anche loro hanno sentimenti e se qualcosa ha un impatto su di loro, solamente perché lo consideriamo stupido o immaturo non vuol dire che non sia speciale.

Vi ricordiamo che i Guardiani della Galassia torneranno con uno speciale Natalizio su Disney+ a fine anno.

Guardiani della Galassia Vol 3 sarà al cinema il 23 maggio 2023. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

