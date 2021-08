I Marvel Studios potrebbero essere interessati a portare sullo schermo, la miniserie a fumetti in 12 parti pubblicata da Marvel Comics tra il 1984 e il 1985.

A dare qualche indizio a riguardo Jim Shooter, sceneggiatore della miniserie che venne poi disegnata da Mike Zeck e Bob Layton, il quale ha partecipato recentemente alla convention Megacon e ha spiegato di essere stato contattato da qualcuno della compagnia che gli ha chiesto di scrivere una novellizzazione di Guerre Segrete, proponendogli un contratto così complicato che lo sceneggiatore ha deciso di rifiutato. Shooter è stato poi contattato da David Bogart, Senior Vice President of Operations & Procurement of Publishing della Marvel, che si è scusato e gli ha offerto retroattivamente diecimila dollari. A quel punto Bogart ha mangiato la foglia, e gli ha chiesto se stavano pensando di fare un film ispirato a Guerre Segrete. L’uomo gli ha risposto che non poteva dirglielo, al che Shooter ha replicato: “Lo ha appena fatto”, e ha accettato i soldi. I diecimila dollari sono una cifra piuttosto consistente rispetto ai compensi che abitualmente la Marvel paga ai suoi fumettisti, anche se ovviamente sono briciole se si pensa che i film tratti da queste storie guadagnano miliardi. Va comunque ricordato che gli adattamenti non sono mai pedissequi, anzi, spesso non hanno molto a che fare con le run originali dei fumetti.

Per quanto riguarda Guerre Segrete, alcuni dei protagonisti degli eventi narrati nella miniserie sono già presenti nell’Universo Cinematografico Marvel, mentre altri sono in arrivo, come Titania (Jameela Jamil nella serie di She-Hulk). La miniserie è considerata il primo vero e proprio crossover Marvel, ed è molto amata dagli appassionati. Le dichiarazioni di Shooter non sono una conferma che il film è effettivamente in lavorazione, ma lasciano immaginare che qualcosa possa bollire in pentola.

Fonte: CBR