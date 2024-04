Ricevere un complimento da Guillermo del Toro non è cosa da tutti i giorni. Per questo il regista e la produttrice di The Borderlands, film horror del 2013, devono aver passato qualche ora di estrema gioia nel veder riconosciuto il loro lavoro dal regista di Il labirinto del fauno e altri capolavori.

Scrive del Toro su X a proposito dell’horror del 2013:

Un film veramente unico: erudito e coinvolgente. Cattura le energie di James, Blackwood e Machen e le risolve in modo potente, in stile del 21° secolo. Una gemma sconosciuta.

A truly unique film: erudite and absorbing. It captures the energies of James, Blackwood and Machen and resolves them in a powerful, 21st century way. An unknown gem. https://t.co/z64a7U2QQE — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 8, 2024

Il regista di The Borderlands, Elliot Goldner, allora ha postato uno screenshot del tweet di del Toro commentando:

Non credo che la mia giornata possa migliorare più di così, con questo incredibile tweet di Guillermo del Toro, vero?

I mean my day can’t get much better than this this amazing tweet from Guillermo del Toro can it? pic.twitter.com/GP8rkaeEkU — Elliot Goldner (@elliotgoldner) April 8, 2024

Anche la produttrice del film, Jen Handorf, ha fatto lo stesso, scrivendo:

A volte stai attraversando un momento difficile e poi il regista che ammiri di più dice qualcosa di bello su un film che hai fatto.

Sometimes you’re having a bit of a day and then the director you most admire goes and says something nice about a film you made. https://t.co/3XzSIBeQBp — Jen Handorf (@JHandorf) April 8, 2024

The Borderlands (mai uscito in Italia) si concentra su un gruppo di investigatori vaticani che sta studiando una vecchia chiesa, apparentemente luogo di un miracolo.

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate