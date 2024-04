Quest’anno TIME 100 annovera nella sua lista delle 100 persone più influenti dell’anno anche il Maestro Hayao Miyazaki con il suo Studio Ghibli.

Per omaggiarlo, la rivista statunitense Time ha chiesto il contribuito di Guillermo del Toro, che ha tessuto le lodi del Maestro, come potete leggere a seguire:

Ho scoperto i film di Hayao Miyazaki per la Toei Animation quando ero solo un bambino – film come Il gatto con gli stivali (1969) e serie animate come Heidi o Marco – Dagli Appennini alle Ande, nelle quali il suo stile e la sua influenza erano sempre più identificabili.

Il festival di Cannes ha deciso di assegnare la Palma d’oro onoraria allo Studio Ghibli, così ecco la dichiarazione ufficiale di oshio Suzuki, co-fondatore dello Studio Ghibli:

Sono veramente onorato e felice che lo Studio abbia ricevuto la Palma d’oro onoraria. Voglio ringraziare il Festival di Cannes dal profondo del mio cuore. Quarant’anni fa, io, Hayao Miyazaki e Isao Takahata abbiamo fondato lo Studio Ghibli con il desiderio di realizzare animazione di alto livello e qualità per bambini e adulti di tutte le età. Oggi, i nostri film vengono visti dalle persone in tutto il mondo, e molti visitatori vengono al Ghibli Museum, a Mitaka, e al Ghibli Park per vivere il mondo dei nostri film con i loro occhi. Abbiamo fatto tanta strada allo Studio Ghibli per poter diventare un’organizzazione così grande. Anche se io e Miyazaki siamo invecchiati tanto, sono sicuro che lo Studio Ghibli continuerà ad affrontare sempre nuove sfide, guidato da uno staff che porterà avanti lo spirito della compagnia. Sarebbe un immenso piacere se attendeste di scoprire con noi cosa ci riserva il futuro.