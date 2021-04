LEGGI ANCHE – Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 è disponibile da oggi su PlayStation 5

È in arrivo un film in live-action su! Secondo quanto riportato da Variety e dalla stessa Netflix, la piattaforma streaming produrrà insieme alle Legendary Pictures un adattamento in live-action basato sul noto e amato anime giapponese.

Jordan Vog-Roberts, regista di Kong: Skull Island, è stato scelto per dirigere il progetto. Brian K. Vaughan (“Y: The Last Man”) si sta occupando della sceneggiatura. Cale Boyter della Legendary Pictures supervisionerà il progetto insieme alla Sunrise, studio d’animazione giapponese che ha curato il franchise di Gundam nato nel 1979 per mano di Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate.

Vog-Roberts sarà anche uno dei produttori del progetto. Il film si intitola per ora semplicemente “GUNDAM”: non sono stati resi noti dettagli sulla trama e sulla data di messa in onda del film sulla piattaforma streaming. Ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix. — NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021

Ricordiamo che Jordan Vog-Roberts dovrebbe dirigere anche un adattamento in live-action di Metal Gear Solid per la Sony Pictures che avrà per protagonista Oscar Isaac (Ex-Manhina, Star Wars: Il risveglio della forza). Tra gli altri lavori del regista ricordiamo The Kings of Summer ed episodi di seriue televisive come Book Club, Mash Up, Death Valley e Single Dads.

Cosa ne pensate? Attendete questo nuovo e ambizioso progetto targato Netflix diretto da Jordan Vog-Roberts