In una recente intervista con Screen Rant ha parlato della possibilità di tornare in un film dell’Universo Cinematografico Marvel dopo

Nel film di Shane Black, ricordiamo, l’attore ha interpretato Aldrich Killian, che nell’atto finale della pellicola fa decisamente una brutta fine.

Quanto alla possibilità di tornare in qualche modo, l’attore ha spiegato:

Considerei certamente l’idea di tornare a ricoprire il ruolo se fossero interessati. È stata un’esperienza davvero fantastica. Ho adorato interpretare quel personaggio e lavorare con Robert, naturalmente, e con Shane, il regista, e con Gwyneth, che è adorabile. Mi sono divertito davvero tanto. Chissà come si potrebbe fare?

Ecco la sinossi della pellicola:

Il nuovo film Marvel Iron Man 3 vede lo sfacciato ma brillante industriale Tony Stark/Iron Man combattere contro un nemico senza limiti. Quando Stark vedrà il suo mondo personale distrutto per mano del suo nemico, intraprenderà una straziante missione alla ricerca dei responsabili. Si tratterà di un’impresa che metterà a dura prova il suo coraggio in ogni momento. Con le spalle al muro, Stark dovrà sopravvivere senza i dispositivi da lui creati, fidandosi solo del proprio ingegno e istinto per proteggere le persone che ama. Mentre trova tutte le forze per reagire, Stark trova la risposta alla domanda che lo ha sempre segretamente perseguitato: è l’uomo che fa l’armatura o è l’armatura che fa l’uomo?

Con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall, Stephanie Szostak, James Badge Dale e con Jon Favreau e Ben Kingsley, Iron Man 3 è diretto da Shane Black, con la sceneggiatura di Drew Pearce e Shane Black ed è basato sull’iconico Supereroe Marvel Iron Man, che apparve per la prima volta nel 1963 sulle pagine di “Tales of Suspense” (# 39), per debuttare poi, nel 1968, con il primo fumetto interamente dedicato “The Invincible Iron Man” (#1).