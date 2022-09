In una recente intervista con ComicBook, Guy Pearce ha svelato che aspetta ancora una chiamata dalla Marvel per tornare a interpretare Aldrich Killian dopo Iron Man 3.

“Sto ancora aspettando un’email dalla Marvel. Sono passati un paio d’anni ormai, ma vi farò sapere” ha commentato l’attore prima di ammettere che non è rimasto in contatto con Ben Kingsley, tornato sul grande schermo in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli:

No, non ci siamo sentiti in realtà. E suppongo di dover abbandonare l’idea a causa di ciò che è accaduto ad Aldrich Killian alla fine di Iron Man 3, ma al contempo in questi mondi tutto è possibile, ma la Marvel non mi ha ancora chiamato.

Cosa ne pensate? Vorreste vedere Guy Pearce in un film dell’Universo Marvel?