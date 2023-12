La Pepper Potts di Gwyneth Paltrow è una delle più note co-protagoniste delle prime fasi del Marvel Cinematic Universe, fino ad Avengers: Endgame.

Ma ospite al Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, l’attrice ha rivelato che in realtà non guarda più i cinecomic dell’UCM. Non ha neanche visto Avengers: Endgame. Ecco il perché:

A dire il vero, a un certo punto ho smesso di guardarli. Non ho mai visto Endgame. Non riesco a tenere traccia di chi è cosa. Ma probabilmente prima o poi dovrei farlo.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate