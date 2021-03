Durante un’apparizione su PEOPLE , per la promozione dei suoi prodotti di bellezza,ha parlato della possibilità di interpretare ancora una voltain un film dell’Universo Cinematografico Marvel.

L’attrice, nonostante porti nel cuore la sua grande esperienza nel mondo dei supereroi, ha spiegato che accetterebbe solo un cammeo:

Il desiderio dell’attrice di non impegnarsi tanto si lega alle sue dichiarazioni dell’anno scorso, che vi riportiamo di seguito:

Sei sempre in giro dappertutto, è difficile mettere le radici. Io adoro stare a casa, mi piace stare in compagnia con i miei vecchi amici, cucinare e strapazzare i miei figli. Non voglio trovarmi da sola in una stanza a Budapest per sei settimane. Non è quello che sono. Se unite queste cose al fatto che, insomma, per essere totalmente onesta, ho avuto un capo molto duro per gran parte della mia carriera alla Miramax, fate un po’ il conto.