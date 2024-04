Halle Bailey reciterà a fianco del premio Oscar Da’Vine Joy Randolph e di Kelvin Harrison Jr in un musical della Universal Pictures. Il film sarà diretto da Michel Gondy (Se mi lasci ti cancello) e prodotto da Pharrell Williams (autore della colonna sonora di Il diritto di contare).

Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo di Bailey, ma sappiamo che il film sarà ambientato nel 1977 a Virginia Beach e prenderà ispirazione dall’infanzia di Williams.

La sceneggiatura è di Martin Hynes (Toy Story 4) e Steven Levenson (Tick, Tick… Boom!). Williams e Mimi Valdés produrranno tramite i am OTHER, insieme a Gil Netter per Gil Netter Productions. Il vice presidente senior dello sviluppo della produzione di Universal, Ryan Jones, e la direttrice dello sviluppo della produzione, Christine Sun, stanno supervisionando il progetto per lo studio.

