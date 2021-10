LEGGI: la recensione di Halloween Kills

Come anticipavamo ieri,sta andando molto meglio delle aspettative negli Stati Uniti: venerdì l’horror firmato Blumhouse ha infatti incassato 22.8 milioni di dollari, inclusi i quasi 5 milioni di dollari delle anteprime di giovedì sera . Le proiezioni sul weekend salgono quindi dai 40 milioni di qualche giorno fa a oltre 50 milioni di dollari, un risultato davvero sorprendente soprattutto se si pensa che la Universal Pictures ha lanciato il film anche in contemporanea sulla piattaforma streaming Peacock. Se le stime dovessero tenere, sarebbe il miglior weekend d’esordio di sempre per una release “simultanea” al cinema e in streaming (oltre che il miglior weekend d’esordio per un horror in epoca di pandemia).

Se si pensa che il primo film, nel 2018, incassò 33 milioni di dollari il suo primo giorno e circa 70 milioni di dollari nel weekend, un risultato simile in periodo di pandemia è decisamente soddisfacente.

Molto meno incoraggianti i dati di The Last Duel: il film di Ridley Scott ha raccolto infatti solo 1.86 milioni di dollari venerdì, per un weekend molto sotto le aspettative di circa 4.5 milioni di dollari. Costato un centinaio di dollari, il film paga soprattutto le due ore e mezza e il rating R, oltre al target più in là con l’età (negli USA, non essendoci green pass, il pubblico più anziano è riluttante a tornare in sala).

Al secondo posto, venerdì, troviamo No Time to Die, che frena del 56% rispetto all’esordio di una settimana fa e incassa 7.2 milioni di dollari e dovrebbe chiudere il weekend intorno ai 25 milioni di dollari. Al terzo posto, Venom: la furia di Carnage incassa 4.5 milioni di dollari e si prepara a chiudere il suo terzo weekend con 16 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati sui dati del weekend!

Fonte: Variety