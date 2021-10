LEGGI: la recensione di Halloween Kills

Risultato decisamente incoraggiante alle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti per: il film Blumhouse distribuito dalla Universal Pictures ha infatti incassato ben 4.9 milioni di dollari, e si prepara a conquistare il weekend. L’horror in periodo pre-Halloween funziona sempre bene, e il fatto che la pellicola di David Gordon Green si comporti così anche in questo periodo colmo di incertezze è piuttosto rassicurante. Al momento le previsioni parlano di un weekend d’esordio da 35/40 milioni di dollari, in forte calo ovviamente rispetto ai 77 milioni del predecessore, ma si tratta comunque di un ottimo dato soprattutto se si pensa che il film debutterà contemporaneamente su Peacock, la piattaforma streaming della Universal.

Molto meno convincente l’esordio di The Last Duel: il film di Ridley Scott con un cast d’eccezione composto da Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck ha infatti incassato solo 350 mila dollari alle anteprime serali, e nel weekend dovrebbe superare di poco i dieci milioni di dollari. Si tratta di una cifra decisamente bassa se si pensa che il blockbuster in costume è costato un centinaio di milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety