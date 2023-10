Per prepararci ad Halloween non c’è niente di meglio che un rewatch di una delle saghe horror più famose. Iniziato nel 1978 il franchise continua a essere vivo e ad avere successo. Dal momento che negli anni le timeline si sono confuse e sovrapposte ecco una guida dei film in ordine cronologico per orientarvi.

La timeline principale

Questo elenco presenta come elemento di continuità la figura di Michael Myers.

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers (1988)

Halloween 5: La vendetta di Michael Myers (1989)

Halloween 6: La maledizione di Michael Myers (1995)

La prima timeline di Laurie Strode

Il franchise ha avuto un semi reboot nel 1998 in cui venivano ignorati i 3 sequel dopo il secondo episodio. In questi film ritroviamo Laurie Strode 20 anni dopo gli eventi del 1981 mentre vive in un’altra città con un altro nome.

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween: 20 anni dopo (1998)

Halloween: La resurrezione (2002)

La timeline di Rob Zombie

Il regista Rob Zombie ha realizzato due film, il primo dei quali un remake dell’horror del 1978. Si tratta di due pellicole separate e slegate dal resto del franchise.

Halloween (2007)

Halloween II (2009)

La timeline reboot di Laurie Strode

Nel 2018 un reboot del franchise diretto da David Gordon Green ha riportato sullo schermo Laurie Strode. In questo caso però viene abbandonata l’idea che Michael Myers possa essere suo fratello suggerita nel secondo film e l’uomo diventa “solo” un pazzo omicida.

Halloween (1978)

Halloween (2018)

Halloween Kills (2021)

Halloween Ends (2022)

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate