In vista di Halloween, SAG-AFTRA ha diramato un comunicato mettendo in guardia gli attori dal non infrangere inavvertitamente il regolamento previsto dallo sciopero.

Come si legge in un’infografica apposita, l’invito è di scegliere costumi ispirati da personaggi generali (fantasmi, zombie, ragni ecc)”.

In caso contrario consigliano di non pubblicare foto sui social: “Usiamo il nostro potere collettivo per mandare un messaggio forte e chiaro ai nostri datori lavoro che non intendiamo promuovere i loro contenuti senza un contratto giusto“.

Divieto quindi su costumi che ritraggano personaggi di Barbie, Mercoledì o One Piece, o anche film di supereroi Marvel e DC. Tra le linee guida di SAG-AFTRA c’è così l’invito a travestirsi da personaggi “tratti da contenuti non colpiti dallo sciopero, come quelli dei cartoni“.

La reazione di Ryan Reynolds non si è fatta attendere, come si legge in un tweet:

Non vedo l’ora di urlare “sfigata!” a mia figlia di 8 anni per tutta la sera. Non è nel sindacato, ma deve imparare.

I look forward to screaming “scab” at my 8 year old all night. She’s not in the union but she needs to learn — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 19, 2023

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

