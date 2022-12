Harrison Ford commenta il suo ingresso nell’Universo Marvel

Come noto, Harrison Ford farà il suo debutto come Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross nell’Universo Cinematografico Marvel a partire da Captain America: New World Order.

In una recente intervista per il podcast Binge Worthy, l’attore ha commentato il suo ingresso:

Ehy, guarda, ho fatto molte cose. Adesso voglio fare cose che non ho mai fatto.

Quando gli è stato chiesto se dovrà girare delle scene in motion capture nei panni di Red Hulk, l’attore ha mimato di avere le labbra cucite.

Harrison Ford apparirà a maggio 2024 nel cinecomic che consacrerà Anthony Mackie come nuovo Captain America sul grande schermo e affiancherà Shira Haas, Tim Blake Nelson e Carl Lumbly. Poi toccherà invece al film dei Thunderbolts, che arriverà a luglio 2024.