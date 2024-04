Uscirà su Audible nel 2025 un’edizione nuova di zecca (in lingua originale) degli audiolibri dei sette romanzi della saga di Harry Potter: il progetto promette di offrire per la prima volta le voci di numerosi personaggi, suoni reali e una colonna sonora musicale, e verrà prodotto in partnership con Pottermore Publishing.

Gli audiolibri precedenti e noti in tutto il mondo, con le voci di Jim Dale e Stephen Fry, rimarranno disponibili: pubblicati nel 1999 e lanciati su Audible nel 2015, hanno raggiunto 1.5 miliardi di ascoltatori in tutto il mondo.

I nuovi audiolibri in lingua inglese verranno pubblicato uno dopo l’altro in tutto il mondo. Per realizzarli, il CEO di Audible Bob Carrigan ha spiegato che sono stati coinvolti oltre cento attori, con “un paesaggio sonoro completamente inedito per il Wizarding World e interpretazioni che stimoleranno l’immaginazione dei nostri ascoltatori ridefinendo questi iconici personaggi per una nuova generazione”.

Ecco il video con l’annuncio:

