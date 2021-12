, la retrospettiva che celebra i 20 anni disu Sky e NOW dal 1° gennaio, riunisce gran parte del cast e dei registi collegati alla celebre saga.

Tra i grandi assenti c’è invece J.K. Rowling, autrice della saga, come già chiarito dai suoi agenti qualche settimana fa. La scrittrice non è stata coinvolta attivamente nella rimpatriata presumibilmente alla luce della controversia che l’ha coinvolta nell’ultimo anno e mezzo dopo essersi espressa sull’identità di genere (che è alla base della sparizione del suo nome dai materiali promozionali del nuovo Animali Fantastici).

Nel corso dello speciale le sole apparizioni della scrittrice sono quella tratte da materiale d’archivio di molti anni fa e quelle di un’intervista più recente girata proprio agli studi Warner di Londra. Una scritta in sovrimpressione chiarisce, a scanso di equivoci, che le riprese del segmento in questione sono state effettuate “nel 2019”.

La scrittrice viene poi menzionata da attrici come Bonnie Wright, interprete di Ginny Weasley, che ha parlato dell’amore per i libri di J.K. Rowling, mentre Daniel Radcliffe ha sottolineato che prima che Harry Potter diventasse un fenomeno letterario “la gente parlava della morte della lettura“, soprattutto tra i più giovani. Robbie Coltrane, interprete di Hagrid, ha poi aggiunto: “Uno dei motivi per cui ammiro così tanto J.K. è che milioni di persone che oggi leggono libri non avrebbero mai aperto un libro in vita loro. Tutto a un tratto ti rendi conto del potere della lettura“.

Come abbiamo già visto, nonostante un’operazione “di facciata”, però, lo studio sembra essere comunque intenzionato a collaborare con l’autrice per nuovi progetti legati al Wizarding World. A una conferenza organizzata da Bloomerg tenutasi qualche giorno fa, l’AD della Warner Bros. Ann Sarnoff ha ribadito la volontà di investire nel brand:

Adoreremmo sviluppare ulteriori storie di Harry Potter originali, ne parliamo continuamente con J.K. Rowling e la sua squadra. Devono essere fatti a dovere, però. Qualunque cosa facciamo deve essere fedele al canone e onorare la mitologia del Mondo della Magia e Harry.

Harry Potter 20th Anniversary: Ritorno a Hogwarts verrà trasmessa negli Stati Uniti dalla piattaforma streaming HBO Max, mentre in Italia sarà un’esclusiva di Sky: nel nostro paese andrà in onda su Sky Uno, a partire dalle 9 del mattino del 1 gennaio, e su un canale interamente dedicato alla saga: Sky Cinema Harry Potter (303 della piattaforma Sky, attivo fino al 16 gennaio). In streaming sarà disponibile sulla piattaforma NOW. Successivamente, lo speciale sarà sempre disponibile su Sky on demand e su NOW.

