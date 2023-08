In occasione del podcast di Michael Rosenbaum Inside of You, Bonnie Wright è tornata a parlare della sua esperienza sul set di Harry Potter, ammettendo non solo una certa delusione legata a Ginny Weasley, ma anche alludendo a un eventuale adattamento cinematografico dell’opera teatrale Harry Potter e la maledizione dell’erede.

L’attrice ha ammesso che sarebbe bello tornare a interpretare il ruolo:

La più grande domanda a cui tutti vogliono una risposta è se si farà una versione cinematografica o televisiva, ma non lo so. Sarebbe molto bello perché riguarderebbe i figli, non i nostri personaggi, perciò non sarebbe un ruolo gigantesco. Riguarderebbe i figli e la nuova generazione. Sarebbe divertente, ma non ho idea se lo faranno o meno.

Cosa ne pensate delle parole di Bonnie Wright su un eventuale adattamento di Harry Potter e la maledizione dell’erede? Ditecelo nei commenti!

