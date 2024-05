Per il 20° anniversario di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Total Film ha intervistato il regista Alfonso Cuaròn, che come noto non conosceva la saga prima di ottenere l’offerta di dirigerlo.

“Ero confuso perché non era affatto sul mio radar” ha spiegato. “Visto che Guillermo [del Toro] è un mio amico, un paio di giorni dopo [l’offerta] gli dissi che mi avevano offerto questo Harry Potter ma che la trovavo una scelta così strana“.

Del Toro sapeva bene quanto colossale fosse la saga, specialmente dopo l’uscita dei primi due film di Harry Potter di Chris Columbus, così gli diede un consiglio:

Mi disse: “Aspetta, aspetta, aspetta, hai detto che non l’hai letto Harry Potter?“. Risposi: “Non credo faccia per me“. Con una scelta di parole molto forte, in spagnolo, mi disse: “Sei uno stron*o arrogante“.

Sebbene Cuaròn pensasse di non essere adatto alla saga, il produttore David Heyman aveva visto molto in lui, come raccontato alla rivista:

Avevo visto Y tu mamá también – Anche tua madre, lo avevo amato, e stranamente ho pensato che sarebbe stato perfetto per il terzo. Non lo avrebbero pensato tutti, riuscite a immaginare cos’hanno pensato alcuni all’idea di quello che Harry, Ron e Hermione avrebbero fatto dopo aver visto Y tu mamá también? Quel film raccontava gli ultimi momenti dell’adolescenza, mentre Azkaban i primi momenti. Credevo che potesse rendere i film più contemporanei, e apportare la sua stregoneria cinematografica.

Nonostante sia stato il film meno redditizio della saga di Harry Potter, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha incassato in tutto il mondo 796 milioni di dollari.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate