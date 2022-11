Harry Potter: basta lasciare calzini presso la tomba di Dobby, la richiesta delle autorità gallesi

Le autorità di Freshwater West Beach presso Pembrokeshire, nel Galles, hanno inoltrato una richiesta ben precisa ai fan di Harry Potter ovvero quella di smettere di lasciare dei calzini in memoria dell’elfo domestico Dobby.

La location citata è quella dove è stata girata la morte di Dobby in Harry Potter e i doni della morte parte 1, un luogo che è stato scelto dal fandom della saga cinematografica (e letteraria) per erigere un memoriale del personaggio. I calzini sono, chiaramente, un riferimento alla maniera in cui Dobby è stato liberato dalla servitù presso la famiglia Malfoy nel secondo capitolo di Harry Potter. Qua sotto potete vedere il passaggio in questione:

I fan del maghetto ideato da JK Rowling hanno lasciato talmente tanti calzini presso la spiaggia che il tutto è diventato fonte di autentica preoccupazione per gli addetti alla tutela ambientale della Freshwater West Beach. Dopo un attento esame, il Nationak Trust ha stabilito che il memoriale può rimanere, ma è stato comunque diramato un avviso per un comportamento che non vada a detrimento della tutela ambientale.

Nella dichiarazione ufficiale possiamo leggere:

Il memoriale di Dobby potrà rimanere, nell’immediato, a Freshwater West in maniera tale che le persone possano goderne. Il Trust chiede ai visitatori di scattare foto solo quando visitano il memoriale in modo tale da proteggere il paesaggio in generale. Oggetti come calzini, ciondoli e ciottoli disegnati potrebbero entrare in contatto con l’ambiente marino mettendo a rischio la catena alimentare e la fauna selvatica. Sebbene deliziati dal fatto che così tante persone vogliano visitare questo luogo, dobbiamo bilanciare la popolarità del sito con l’impatto sulla natura sensibile della spiaggia e dell’ambiente in generale, nonché con la pressione sulle strutture e spiagge circostanti.

Ecco, da Instagram, alcuni scatti del memoriale:

