La serie di Harry Potter nasconde un piano segreto legato a Voldemort: ecco perché l’attore non è ancora stato scelto

Pubblicazione: 26 marzo alle 18:10

Il nuovo volto di Voldemort è uno dei misteri più discussi del reboot di Harry Potter. Tra voci insistenti e fan in attesa, HBO ha finalmente chiarito la situazione: il casting del villain più iconico della saga è ancora aperto. Ma dietro questa apparente incertezza si nasconde una strategia precisa. La nuova serie promette infatti di raccontare Voldemort come mai prima d’ora, ampliando la sua presenza e il suo passato. E proprio questo rende la scelta dell’attore ancora più cruciale. Partiamo dal dato più importante: al momento, Voldemort non ha ancora un interprete ufficiale. A confermarlo è stato Casey Bloys, che ha dichiarato apertamente di non sapere nemmeno chi verrà scelto. Un’affermazione insolita per una produzione di questo livello, che però serve a ridimensionare le tante indiscrezioni circolate online.

Negli ultimi mesi, infatti, sono stati accostati al ruolo attori di primo piano come Cillian Murphy Paul Bettany e Tilda Swinton. Tuttavia, alcuni di loro, confermando che HBO non li ha nemmeno contattati. Questo indica che il casting è ancora in una fase iniziale o comunque molto riservata. Per capire l’importanza della scelta,Nei film, Voldemort è stato interpretato principalmente da Ralph Fiennes , mentre una versione iniziale appariva già nel primo capitolo in modo diverso. La serie potrebbe seguire una strada simile oppure, sfruttando il formato televisivo.

Ed è proprio qui che emerge la vera novità. A differenza dei film, limitati a poche ore, la serie TV avrà molto più spazio per approfondire la storia. Questo significa che Voldemort potrebbe comparire anche prima del previsto, non solo come minaccia lontana ma come figura concreta. Sono già stati anticipati possibili flashback, come la notte a Godric’s Hollow in cui uccise i genitori di Harry. Scene appena accennate nei film potrebbero diventare centrali nella serie.

Inoltre, il racconto seriale permetterà di esplorare meglio la trasformazione di Tom Riddle in Voldemort. Questo sviluppo psicologico è uno degli elementi più attesi dai fan, perché offre una visione più completa del villain, andando oltre la semplice figura del “cattivo”. Un altro aspetto da considerare è il contesto produttivo. Il set della serie è protetto da misure di sicurezza molto rigide, anche a causa delle forti reazioni del pubblico su alcuni casting già annunciati. Questo è proprio il caso di Paapa Essiedu, il nuovo volto di Piton: da quando il suo casting è stato annunciato, l’attore è diventato bersaglio di una raffica di minacce di morte sui social.

Fonte / ScreenRant

La strategia di HBO sembra puntare sullapiù che sulla velocità. La serie, prevista non prima del Natale 2026,in modo approfondito. In questo contesto, la scelta del nuovo Voldemort non è solo una questione di nome, ma di visione narrativa. In conclusione, oggi non sappiamo ancora chi interpreterà Voldemort, ma. La serie non si limiterà a riproporre ciò che già conosciamo: punterà ad espandere il mito, dando al suo villain più iconico una profondità mai vista prima.