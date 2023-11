ScotRail ha inserito un annuncio di lavoro su HiJobs allo scopo di assumere conducenti tirocinanti per una delle tratte ferroviarie più iconiche al mondo apparse nei film della saga di Harry Potter.

L’azienda ha annunciato che il personale dovrà avere sede a Fort William e dovrà viaggiare regolarmente sulla tratta West Highland, che collega Glasgow a Oban e anche Fort William a Mallaig, portando i passeggeri attraverso luoghi iconici apparsi al cinema e in televisione.

Tra questi anche Glenfinnan, apparsa nei film della saga di Harry Potter con l’iconico viadotto presente in quasi tutti i film.

Il salario annuale parte da 33.000 sterline per i tirocinanti per arrivare ai 58.000 per i conducenti qualificati.

