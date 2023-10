Samantha Clinch, la comparsa scelta per diventare Eloise Midgen in Harry Potter e il Calice di Fuoco, ha iniziato a pubblicare su TikTok alcuni video per raccontare la sua esperienza sul set di due dei film della saga.

Nel terzo film interpretava una semplice studentessa di Hogwarts, mentre per il quarto Mike Newell la scelse per interpretare Eloise Midgen, la ragazza oggetto di scherno da parte di Ron nella scena in cui la professoressa McGranitt parla del Ballo del Ceppo agli studenti.

Un video, in particolare, è diventato virale e sta facendo il giro della rete per alcuni dettagli condivisi da Clinch sul suo compenso. La donna ha spiegato che la paga da semplice comparsa era di 35 sterline giornaliere, sottolineando che invece Daniel Radcliffe era stato pagato 11 milioni di dollari per il quarto film:

Per darvi un po’ di contesto, le nostre giornate erano di 12 ore. Arrivavamo a colazione alle 5:30 e ce ne andavamo prendendo il bus nell’ora di punta finendo nel traffico intenso. Volete sapere quanto venivo pagata? 35 sterline al giorno, ovvero 2,9 sterline all’ora. Ma è legale? Che caos.

Ha poi spiegato che nel momento in cui diventò Eloise Midgen, pur senza avere alcuna battuta, la paga fu raddoppiata a 70 sterline.

In realtà, come spiegato più volte dalla produzione e dagli attori coinvolti, le presunte 12 ore lavorative non corrispondevano effettivamente a 12 ore sul set. Agli attori bambini non era concesso trascorrere più di un numero di ore consecutive davanti alla macchina da presa, senza contare che ogni giorno – viste le assenze a scuola – avevano l’obbligo di cinque ore di tutoraggio con degli insegnanti.

Ha poi parlato di alcune scene tagliate, come una in cui ballava il valzer con Daniel Radcliffe nella scena successiva a quella dell’introduzione del Ballo del Ceppo da parte della McGranitt:

Il momento in cui ho scoperto che era stata tagliata è stato al cinema… che è il momento peggiore per scoprire certe cose.

In un’altra scena tagliata, ha spiegato, Michael Gambon le sputava in faccia:

Nel Calice di fuoco c’è un momento in cui Silente deve annunciare che i Dissennatori stanno arrivando e ovviamente era un momento terrificante, una notizia orribile per tutti. Per Silente si trattava di roba grossa, […] perciò [Michael Gambon] è arrivato vicino al tavolo dove ero seduta, ha messo una mano sulla mia spalla, mi ha guardato dritto negli occhi e ha detto “I Dissennatori stanno arrivando”.

Vista l’intensità della battuta, ha spiegato, un po’ di saliva le era finita addosso: “Mi sa che mi è finita nell’occhio. Silente mi ha sputato negli occhi!“

Non è chiaro a quale scena Clinch si riferisse visto che i Dissennatori non hanno nulla a che vedere con la trama di Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Riflettendo sulla sua esperienza ha poi concluso che si è trattato “del momento più incredibile della mia vita” e ha definito Emma Watson – con cui aveva condiviso il camerino per un certo lasso di tempo – “adorabile, è stata così gentile con me, ma voglio solo dire che era molto esigente esigente“.

Cosa ne pensate del racconto di Samantha Clinch? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate