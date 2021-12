Continua la corsa di, che a vent’anni dalla sua prima uscita al cinema domina la classifica italiana per il terzo giorno consecutivo venerdì 10 dicembre, anche grazie alla scarsità di offerta cinematografica alternativa (aspettano tutti la settimana prossima per la grande corsa di fine anno). Con 318 mila euro, il film di Chris Columbus sale a 925 mila euro complessivi e oggi supererà il milione di euro. È anche il titolo con la media di gran lunga più alta in classifica.

Seconda posizione per Encanto, ben distante con 58 mila euro e un totale di 3.6 milioni di euro. Al terzo posto Mollo tutto e apro un chiringuito, con 53 mila euro e un totale di 278 mila euro, mentre al quarto posto Cry Macho – Ritorno a casa incassa 26 mila euro e sale a 568 mila euro complessivi. Quinta posizione per Ghostbusters: Legacy, con 17 mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro. Ricordiamo che in classifica non compaiono gli incassi di È stata la mano di Dio e di Don’t Look Up, pellicole Netflix distribuite da Lucky Red rispettivamente in 250 e 170 sale.

INCASSI ITALIA 10 / 12 / 2021

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE – € 318.231 / € 925.860 ENCANTO – € 58.898 / € 3.688.093 MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO – € 53.485 / € 278.758 CRY MACHO – € 26.615 / € 568.781 GHOSTBUSTERS: LEGACY – € 17.685 / € 2.335.103 CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO – € 15.853 / € 476.914 L’UOMO DEI GHIACCI – € 15.311 / € 280.783 ETERNALS – € 12.377 / € 8.333.285 RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY – € 8.408 / € 515.625 UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA – € 8.341 / € 608.513

Fonte: Cinetel