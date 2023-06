Natalia Tena, il volto di Ninfadora Tonks nei film della saga di Harry Potter, ha parlato con ComingSoon del suo ruolo e dell’impatto del franchise.

“Quando ho fatto il secondo provino per Harry Potter, visto che il primo non era andato molto bene, mi sono preparata a dovere leggendo i libri e entrando effettivamente in quel mondo, ma non avevo ancora visto i film e perciò non ero molto nervosa all’idea di entrare nella saga” ha raccontato l’attrice. “Poi ho messo piede negli studi e ho capito quanto fosse tutto così colossale. Poi me ne sono resa conto anche alla premiere e poi anche con il sesto film, è lì che ho pensato: ‘O mio Dio’. […] Mi sono resa effettivamente dell’impatto sulle persone, dei paparazzi, dei fan e perciò mi sono detta: “Ok, sono entrata in un’altra dimensione“.

Ha poi parlato del perché la saga abbia lasciato così il segno: “Nel suo cuore, se ci pensate, è una storia di un bambino che soffre di maltrattamenti e che trova la sua famiglia nei suoi amici. Credo sia un messaggio splendido, e ovviamente è una storia di magia, che tutti noi vorremmo esistesse. E poi è anche una storia di elaborazione di un lutto, ed ecco perché ha avuto così tanto successo: perché è significativa non solo per i bambini, ma anche per gli adulti“.

