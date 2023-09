Dalla Finlandia, dove si trova per la promozione del film di Natale Joy to the world, Timothy Spall, che ha vestito i panni del viscido e traditore Peter Minus nella saga di Harry Potter ha avuto modo di riflettere sull’incredibile longevità del franchise.

L’attore inglese spiega:

Harry Potter è ancora una roba grossa. È bizzarro, ormai sta iniziando a diventare quasi una religione. È una grande narrazione, ma è anche stata realizzata in modo magnifico. Ricordo che un giorno sono entrato in un teatro di posa e c’era qualcuno che stava mettendo le foglie su un albero, una per una. Questa è autentica dedizione. Lo facevano per il pubblico.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate