Harry Styles non pensa che tornerà presto nei panni di Starfox in un cinecomic Marvel

Harry Styles ha fatto il suo debutto nei panni di Eros/Starfox nell’Universo Cinematografico Marvel nella scena dopo i titoli di coda di Eternals. Ma quando lo rivedremo in azione sul grande schermo?

Il fratello minore di Thanos, con molta probabilità, non comparirà presto sul grande schermo. Lo stesso Styles parlando con Rolling Stone ha commentato il recente commento di Kevin Feige sull’idea di vedere nuovamente Styles nell’UCM insieme a a Pip. “Sarebbe divertente se fosse così, vero?” ha brevemente commentato il cantante attore.

Prossimamente lo vedremo anche in lungometraggi come My Policeman e in Don’t Worry Darling e in più c’è anche la sua primaria carriera musicale a cui vuole dedicare il suo tempo. Proprio per questo Styles ha dichiarato: “non credo che farò film per un po’”, commento che potrebbe indicare che non lo rivedremo presto tra gli altri personaggi della Marvel.

Arrivato al cinema a novembre 2021, Eternals ha incassato in tutto il mondo 402 milioni di dollari.

