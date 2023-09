Lo scorso agosto Hasbro ha finalizzato la vendita di Entertainment One, cedendo lo studio a Lionsgate per la cifra di 500 milioni di dollari (in gran parte in contanti, con una porzione di azioni e debito).

Il gigante dei giochi e giocattoli aveva acquisito eOne nel 2019 per quattro miliardi di dollari, quindi per Lionsgate si è trattato di un ottimo affare.

“Sono un convinto sostenitore del potere dei giochi, e più generalmente, del potere del gioco e della costruzione dei rapporti con i consumatori” ha commentato il capo Chris Cocks durante una riunione con gli investitori alla Goldman Sachs media conference. “Credo si tratti dell’ingrediente segreto della Hasbro da cento anni che facciamo affari“.

Ha poi aggiunto:

eOne ha messo molte proprietà sul tavolo, ma nei tre anni di integrazione meno del 5% dei nostri sforzi nella divisione cinematografica e televisiva era indirizzato alle proprietà Hasbro.

In generale, quindi, vendere è stata la soluzione migliore:

Sebbene sia stata una decisione sofferta, è stata assolutamente la cosa migliore da fare.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate