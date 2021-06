LEGGI ANCHE – Gareth Evans sigla un accordo con Netflix, dirigerà Havoc con protagonista Tom Hardy

Variety annuncia in esclusiva i nomi dei componenti del cast di, thriller d’azione targato Netflix diretto da(The Raid) connei panni del protagonista e

Accanto a lui avremo Timothy Olyphant, l’attore di Training Day e di The Umbrella Academy Justin Cornwell, Jessie Mei Li (che vedremo in Ultima notte a Soho) e Yeo Yann Yann. In ruoli secondari, invece, avremo Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Sunny Pang, e l’esperta di arti marziali Michelle Waterson.

Evans scriverà e dirigerà la pellicola e la produrrà assieme alla One More One Productions, verranno coinvolge anche la Severn Screen di Hardy ed Ed Talfan e la XYZ Films di Aram Tertzakian. La storia inizia con un accordo su un carico di droga finito male: un detective malandato dovrà farsi strada nella malavita criminale per salvare il figlio perduto di un politico, e nel frattempo svelerà una profonda rete di corruzione e cospirazione che avvolge l’intera città.

Tra i lavori di Evans ricordiamo ì The Raid – Redenzione, The Raid 2 – Berandal e Apostolo.

