Hayao Miyazaki è tornato quest’estate nei cinema giapponesi con Il ragazzo e l’airone che, naturalmente, sarà anche nelle sale italiane partire dal primo gennaio del 2024, come da prassi con Lucky Red.

E anche se pareva che questo nuovo, acclamato lungometraggio potesse essere il suo ultimo film prima del pensionamento, pare proprio che Hayao Miyazaki, classe 1941, stia in realtà già al lavoro sulle idee per il suo prossimo film.

Junichi Nishioka, produttore di Studio Ghibli, è intervenuto al Festival di Toronto per accompagnare il debutto occidentale del Ragazzo e l’airone dove ha spiegato che, malgrado quello che viene detto in giro, il Maestro non sembra assolutamente convinto del fatto di ritirarsi dalla professione e, difatti, questa volta non ha fatto alcun proclama del genere come in passato.

Alcune persone dicono che questo potrebbe essere il suo ultimo film, ma lui non la pensa affatto in questo modo. Attualmente sta lavorando a delle idee per un nuovo film. Va in ufficio tutti i giorni e si dedica a quello. Questa volta, non annuncerà affatto il suo ritiro. Sta continuando a lavorare esattamente come ha sempre fatto.

La prima volta che Hayao Miyazaki aveva annunciato il pensionamento risale al 1997, dopo l’uscita di Principessa Mononoke. Poi però si mise al lavoro su La città incantata per poi affermare, dopo l’uscita del capolavoro, che si sarebbe ritirato. Solo che, in seguito, c’è stato l’ennesimo diètro frónt considerato che poi, nel 2013, ha regalato al mondo Si alza il vento.

