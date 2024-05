Alla di certo non più tenera età di 83 anni, dopo una sfilza infinita di successi critico commerciali e ben tre Oscar (due per il Miglior film d’animazione e uno alla carriera), Hayao Miyazaki è ancora in “guerra contro tutti”.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Cannes a margine della Palma d’oro onoraria assegnata allo Studio Ghibli, il figlio del Maestro, Gorō Miyazaki, ha spiegato che il suo illustre padre vede qualsiasi animatore come un suo rivale.

Anche alla sua età, pensa ancora a tutti gli altri animatori intorno a lui come dei rivali. Non importa se sono più giovani di lui, se sono persone che lo hanno supportato mentre lavoravano come membri del suo staff, se sono persone che lavorano allo Studio Ghibli o in altri studi. Se sono animatori, sono tutti rivali. Siccome sono suoi rivali, non parla loro delle sue idee fino a quando non ha definito tutti i dettagli per bene e può dire “Sì, è questo di cui voglio parlare!”.