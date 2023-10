Vi avevamo già spiegato che questa volta, dopo l’arrivo nei cinema nipponici de Il ragazzo e l’airone, il maestro Hayao Miyazaki, classe 1941, non ha rilasciato alcun proclama di pensionamento come avvenuto in passato (ECCO I DETTAGLI).

Il regista, che per ben tre volte dal 1997 in poi aveva dichiarato di voler smettere di fare i film solo per poi smentire sé stesso, è anzi gil al lavoro su un nuovo progetto, come dichiarato da Junichi Nishioka, produttore di Studio Ghibli.

Cosa questa che è stata ribadita da un altro alto papavero della compagnia, Toshio Suzuki, che ha spiegato nel corso di un’intervista al francese Liberation:

Ogni giorno pensa a questo nuovo progetto, e non posso fermarlo – anzi, ho rinunciato. Non cerco più di dissuaderlo, anche se dovesse fare un film fallimentare. Nella vita, è solo il lavoro ciò che lo rende felice.

Suzuki aggiunge anche che Hayao Miyazaki ha già “dimenticato” Il ragazzo e l’airone che, lo ricordiamo, arriverà nei cinema italiani il primo gennaio 2024 con Lucky Red:

Stavamo parlando di questo proprio adesso, e mi ha detto qualcosa di incredibile. Ha detto, “A proposito, di cosa trattava il mio ultimo film? Non riesco a ricordare”. E poi ha cominciato a parlare di un nuovo progetto, e non ho intenzione di fermarlo. Finché lui lavora, io non potrò andare in pensione. Ha 82 anni, e penso che continuerà fino a 90. Io vado avanti insieme a lui.

