Heart of Stone: iniziate le riprese del thriller con Gal Gadot. Alia Bhatt entra nel cast

Sono iniziate le riprese di, un thriller originale di taglio internazionale sulla scia del franchise diche avrà per protagonista Gal Gadot.

La stessa Gal Gadot ha svelato le prime foto dal set con un post su Twitter.

Inoltre Deadline riporta che Alia Bhatt sarebbe entrata a far parte del cast del progetto che comprende anche Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio).

Potete vedere il post dell’attrice qua sotto:

A produrre il blockbuster, che si propone di lanciare una nuova saga, sarà la Skydance Media di David Ellison (Mission: Impossible – Fallout, Top Gun: Maverick), mentre Tom Harper (Gli Aeronauti) è in trattative per la regia. Skydance al momento non ha voluto specificare se il progetto sarà distribuito in sala o su una piattaforma streaming: solitamente i suoi film escono al cinema con Paramount, ma 6 Underground è uscito direttamente su Netflix.

Scritto da Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (nominata all’Oscar per Il diritto di contare), Heart of Stone è ancora avvolto nel mistero: nulla sappiamo infatti sulla trama, se non i riferimenti action sopracitati.