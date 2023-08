Heart of Stone è finalmente arrivato su Netflix: l’action movie con Gal Gadot, diretto da Tom Harper, non è stato accolto dalla critica in maniera particolarmente positiva, almeno secondo quanto emerge dalle prime recensioni raccolte da RottenTomatoes e MetaCritic.

Vi proponiamo alcuni estratti:

Consequence – “Heart of Stone” è uno di quei rari film in streaming che non inizia con una sequenza d’azione in medias res, seguita da una scritta “Qualche tempo prima” e un flashback ai giorni più semplici.

The Guardian – Gal Gadot guida l’ultimo ambizioso inizio di una saga in streaming di Netflix, che offre abbastanza divertimento estivo sciocco da suscitare la nostra curiosità per ulteriori sviluppi.

USA Today – Varii cliché sullo spionaggio riempiono una storia ambientata in giro per il mondo diretta dal regista Tom Harper, anche se il fascino di Gadot e la fervida determinazione del suo personaggio contribuiscono a contrastare le svolte più folli della trama del film.

THR – Il film fa il suo lavoro ed è sicuro di ottenere buoni risultati. Non guasta il fatto che Gadot ha un’attraente chimica con il co-protagonista Jamie Dornan.

IndieWire – Naturalmente, il film prepara il terreno per uno o due sequel, un altro franchise da dare in pasto all’algoritmo, altro intrattenimento artificiale da consumare, un altro schermo da guardare. La prossima volta, chiediamo umilmente, possiamo ottenere qualcosa di un po’ più umano?

New York Times – Eppure, anche se le stramberie informatiche sembrano buffe, sono più interessanti delle banali emozioni da spionaggio del film.

Empire – Nell’ambito delle produzioni originali di Netflix più innocue, Heart Of Stone è un film perfettamente guardabile e spesso sciocco ma divertente, tuttavia la sua missione di superare Ethan Hunt potrebbe rivelarsi… impossibile.

Variety – Ciò che rende Heart of Stone un’esperienza così frustrante non è la sua incompetenza, ma il fatto che nulla al suo interno abbia importanza. È tutta enfasi e rumore, tutta logistica vuota, tutto schermi virtuali come in “Minority Report” e rabbia chiassosa che non significa nulla. In altre parole: è ora di iniziare a pianificare il sequel.

Slashfilm – “Heart of Stone” è un film pesante e noioso di due ore che sembra durare circa il doppio. Quando le scene d’azione non sembrano essere noiosi echi di altri film migliori, vengono cucite insieme in modo poco notevole.

